Степанов: второй этап медреформы фактически предусматривал уничтожение противотуберкулезной службы и закрытия большинства психбольниц

Глава Минздрава Максим Степанов, который считает, что старая версия медицинской реформы совсем не адаптирована к украинским реалиям, заявил, что в Украине чиновники пытаются из медицины сделать такую ​​отрасль, которая будет помогать людям, поэтому нужно нормировать реформирования этой сферы.

Об этом он заявил во время эфира на одном из украинских телеканалов.

"Когда мы начали анализировать старую версию второго этапа реформы, мы увидели, что нас ждет закрытие 332 больниц по всей Украине, потому что они получили на 50% меньше средств, чем даже в прошлом году. Нас ждет освобождение от 50 до 70 000 наших медицинских работников", – о таких возможных последствиях заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Он также отметил, что второй этап реформы фактически предусматривал уничтожение противотуберкулезной службы, закрытие 70-80% психиатрических больниц, в которых находится около 22 тысяч больных.

"Под угрозой оказалась экстренная медицинская помощь. В некоторых областях недофинансирования – на уровне 60-80%. Это приведет к сокращению 30% бригад скорой помощи", – заявил Степанов.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов считает, что повышение зарплат медиков должно достичь 50% от того, что есть сейчас.

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