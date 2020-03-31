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  1. Новости политики

Степанов заверил, что Минздрав будет бороться с коронавирусом быстро и системно

31 марта, 02:11

Елена Вус

Министр отметил, что в режиме онлайн будет информировать о реальном положении вещей

Максим Степанов, которого накануне парламент назначил министром здравоохранения, заявляет, что действия Минздрава в борьбе с коронавирусом будут быстрыми и системными.

Об этом говорится в его обращении, обнародованном в Telegram-канале Минздрава.

"Этот день закончился, но на самом деле все только начинается. Спасибо за поддержку каждому, кто понимает, перед каким вызовом стоит Украины. Скажем прямо: в стране – война. И не только на Востоке. Мы все оказались в эпицентре боевых действий – враг уже у дверей. Буквально", - отметил Степанов.

Он призвал посмотреть на мировую статистику о распространении коронавируса.

"С момента появления первых больных коронавирусом и до отметки в 100 тысяч прошло два месяца. А от 300 до 400 тысяч – всего лишь три дня. Еще раз – три дня. И плюс 100 тысяч больных людей. А сегодня мы уже говорим о более чем 760 тысячах инфицированных", – говорится в обращении.

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Поэтому, отметил Степанов, сегодня политика отошла на второй план, на первом – жизнь и здоровье миллионов людей.

"Призываю думать об этом, а не о рейтингах, разногласиях и собственных амбициях. Потому что коронавирусу безразлично, кто его жертва – учитель, шахтер или народный депутат. Палата инфекционной больницы уравнивает всех", - добавил он.

По его словам, необходимо рассчитывать только на собственные силы и свою армию – армию медиков, которые "должны быть экипированы, защищены, организованные" и "с оружием – всем необходимым оборудованием и медикаментами".

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"Действия Минздрава будут быстрыми и системными. И главное – я буду бороться за жизнь каждого украинца. Не только во время эпидемии. Потому что коронавирус пройдет. А украинская медицина имеет еще кучу проблем, которые ждут решения. И мы их решим обязательно. Все права на ошибки уже использованы", - заявил Степанов.

Он добавил, что в режиме онлайн будет информировать о реальном положении вещей.

"Держимся, самоизолируемся и сохраняем здравый смысл", - призвал глава Минздрава.

Напомним, 30 марта депутаты отправили Илью Емца в отставку. Новым министром зравоохранения стал Максим Степанов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Минздрав коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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