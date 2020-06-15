Стерненко и учасники митинга отправились к генпрокурору

Они идут узнать, как ему выполнять решение суда

Активист Сергей Стерненко, которого оправили под круглосуточный домашний арест, вместе с активистами и участниками митинга направились к дому генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой для разъяснения ею, как исполнить постановленную судом меру пресечения на территории военной части в Одессе, а это, как утверждает сам Стерненко, выполнить невозможно.

"Едем к Ирине Венедиктовой на Круглоуниверситетскую, 18/2. Будем спрашивать, как выполнять это решение суда", – написал Стерненко в Facebook.

Ранее он вышел к сторонникам и заявил, что будет подавать ходатайство завтра. Суд активисты разблокировали, чтобы поехать домой к Венедиктовой для выяснения выполнения решение суда.

Тем временем, под домов Венедиктовой начинают собираться люди.

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Добавим, что 11 июня активисту Стерненко вручили подозрение в умышленном убийстве. В СБУ также отмечали, что расследование "дела Стерненко" давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную.

Заметим, 24 мая 2018 года экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о покушении на него и гибели одного из нападавших от удара ножом в живот.

Ранее во время судебного заседания по делу Стерненко произошла стычка между активистами и полицией:

Видео: PavlovskyNews

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