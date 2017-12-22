СтокгольмНаш: соцсети ликуют победе "Нафтогаза"

Пользователи социальных сетей радуются победе в Стокгольме и подшучивают над Тимошенко

Сообщения о победе "Нафтогаза" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже вызвали настоящий ажиотаж в социальных сетях – пользователи откровенно ликуют и высмеивают Юлию Тимошенко, которая подписала соответствующий договор.

Сайт "Сегодня" собрал наиболее меткие и забавные комментарии пользователей об этом событии.

Стоит напомнить, что, по сообщению НАК "Нафтогаз Украины", Стокгольмский арбитраж в споре против "Газпрома" по контракту на поставку газа вынес решение в пользу Украины по всем ключевым вопросам.

Также в Киеве подчеркнули, что это решение окончательно и не может быть обжаловано.

"Арбитражный суд признал недействительными кабальные положения контракта, приведя его к рыночным европейским стандартам. "Нафтогаз" оценивает общий положительный эффект решений арбитража в более 75 млрд долларов за весь срок действия контратку на поставку газа", – говорится в сообщении "Нафтогаза" в Facebook.

Народный депутат Владимир Арьев из фракции Блока Петра Порошенко в своем Facebook подчеркнул: "Решение Стокгольмского арбитражного суда, который сегодня отменил подписанный под руководством Тимошенко и Путина газовый договор в части формулы "Бери или плати", доказало, что из-за действий Тимошенко была угроза убытков для Украины в размере 56 млрд. долларов!"

Депутат напомнил, что эта сумма практически равна годовому бюджету Украины за три года.

"После такого в большинстве стран карьера политика, подписавшего кабальные и мега-убыточные договора, множится на нуль. Но не у нас. У нас снова сладким голосом с надрывом будут говорить "любым моим" новые красивые, но лживые слова", – резюмировал он.

В свою очередь, популярный блогер Олена Монова в своем Facebook выложила лаконичный комментарий: "Миллер, грызи вентиль!", обращаясь к главе правления "Нафтогаза".

Прокомментировал новости из Стокгольма также и блогер Сергей Фурса, подчеркнувший, что Тимошенко вновь смогла удивить, подписав договор, отмене которого бурно радуется вся страна.

Другие блогеры были менее толерантными в своих комментариях и откровенно высмеяли и поражение Кремля, и деятельность Тимошенко.

В частности, Юрий Гудыменко, известный своими сатирическими постами, написал: "Кого-то сегодня будут е**ть в Кремле. В ж**у, на столі для спірітічєского сєансу".

Еще один известный блогер – Екатерина Золотарева под своим сообщением о победе "Нафтогаза" сделала меткий хэштег СтокгольмНаш, насмехаясь над российским лозунгом времен аннексии Крыма.

Напомним, ранее мы писали о том, что в России решение Стокгольмского арбитража подали как свою победу, утверждая, что "Нафтогаз" был обязан выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов.

Напомним, ранее "Нафтогаз" заявил, что выиграл в Стокгольмском арбитраже спор против "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем ключевым вопросам. "Нафтогаз" оценивает общий положительный эффект решений арбитража в более 75 млрд долларов за весь срок действия контракту на поставку газа.