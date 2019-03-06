Столица Литвы "украинизировала" Киев и Львов

Харьков в аэропорту Вильнюса "переименовывать" не стали, поскольку туда самолеты не летают из этого города

Фото: Flickr

Столица Литвы "украинизировала" Киев и Львов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fe1/d43/5c7fe1d435ea6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fe1/d43/5c7fe1d435ea6.jpg 2019-03-06T17:06:00+02:00 Политика Харьков в аэропорту Вильнюса "переименовывать" не стали, поскольку туда самолеты не летают из этого города

Главная воздушная гавань Литвы теперь будет указывать Киев и Львов, согласно украинской транслитерации, а не русской.

Как сообщили в Twitter литовского МИД, отныне в Международном аэропорту Вильнюса эти украинские города будут значиться, как Kyiv и Lviv.

"Вильнюсский аэропорт утвердил правильные орфографические названия городов Украины – Kyiv вместо Kiev и Lviv вместо Lvov", – гласит "твит" внешнеполитического ведомства.

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В комментариях представителя украинского МИД выразили свою благодарность за такой шаг.

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Кроме того, интересующимся, будут ли указывать Харьков "по-украински" – то есть, Kharkiv вместо Kharkov – литовские дипломаты ответили, что из аэропорта Вильнюса рейсы в Украину осуществляются лишь в Киев и Львов.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что к "украинизации" Киева присоединились аэропорты двух других европейских столиц – Таллина и Будапешта.

Также сообщалось, что ранее писать Kyiv вместо Kiev при указании рейсов решили в лондонском Международном аэропорту Лутон.

Кроме того, в главном аэропорту Польши также "украинизировали" названия ряда аэропортов: Запорожье, Харьков, Одесса и Борисполь были названы в украинской транскрипции.

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