Столица Литвы "украинизировала" Киев и Львов
Харьков в аэропорту Вильнюса "переименовывать" не стали, поскольку туда самолеты не летают из этого города
Главная воздушная гавань Литвы теперь будет указывать Киев и Львов, согласно украинской транслитерации, а не русской.
Как сообщили в Twitter литовского МИД, отныне в Международном аэропорту Вильнюса эти украинские города будут значиться, как Kyiv и Lviv.
"Вильнюсский аэропорт утвердил правильные орфографические названия городов Украины – Kyiv вместо Kiev и Lviv вместо Lvov", – гласит "твит" внешнеполитического ведомства.
В комментариях представителя украинского МИД выразили свою благодарность за такой шаг.
Кроме того, интересующимся, будут ли указывать Харьков "по-украински" – то есть, Kharkiv вместо Kharkov – литовские дипломаты ответили, что из аэропорта Вильнюса рейсы в Украину осуществляются лишь в Киев и Львов.
Напомним, в прошлом месяце стало известно, что к "украинизации" Киева присоединились аэропорты двух других европейских столиц – Таллина и Будапешта.
Также сообщалось, что ранее писать Kyiv вместо Kiev при указании рейсов решили в лондонском Международном аэропорту Лутон.
Кроме того, в главном аэропорту Польши также "украинизировали" названия ряда аэропортов: Запорожье, Харьков, Одесса и Борисполь были названы в украинской транскрипции.
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