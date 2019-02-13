Лондонский аэропорт Лутон сменил название Kiev на Kyiv
Министерство иностранных дел Украины продолжает кампанию CorrectUA
Международный аэропорт Лондона Лутон сменил название Kiev на Kyiv при указании рейсов. Об этом в Twitter сообщило посольство Украины в Великобритании.
"В рамках кампании #CorrectUA международный лондонский аэропорт Лутон 13 февраля 2019 года сообщил посольству, что компания WizzAir ввела употребление названия столицы Украины в соответствии с правописания на английском: Kyiv!" - говорится в сообщении в Twitter.
Ранее сообщалось, что во всех государственных учреждениях и официальных изданиях Латвии украинские города должны быть прописаны в соответствии с украинской, а не русской транскрипцией. Соответствующие нормативы 11 февраля утвердил латвийский Центр государственного языка утвердил.
По запросу украинского МИД экспертная комиссия по латышскому языку приняла решение изменить латышские версии названий части городов Украины.
Согласно новым правилам, по-латышски Запорожье (укр. Запоріжжя) должно отображается как Zaporižja, Кривой Рог (Кривий Ріг) – как Krivijriha, Чернигов (Чернігів) – как Čerņihiva, а Тернополь (Тернопіль) – как Ternopiļa.
Напомним, ранее в главном аэропорту Польши "украинизировали" названия ряда аэропортов: Запорожье, Харьков, Одесса и Борисполь были названы в украинской транскрипции.
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