Страна устала: "Голос" выступает против досрочных местных выборов

Нам надо выдохнуть и спокойно посмотреть, как будет работать парламент на следующие 12 месяцев, – заявила глава партии "Голос" партии Юлия Клименко

Фото: goloszmin.org

Украинская партия "Голос" не поддерживает идею проведения досрочных выборов в местные органы власти. По мнению ее представителей, они должны состояться после того, как новые политические силы в Верховной Раде Украины покажут свою работу.

Об этом заявила председатель партии Юлия Клименко, – говорится на сайте "Голоса".

"Страна устала от выборов. Нам надо выдохнуть и спокойно посмотреть, как будет работать парламент на следующие 12 месяцев, и после этого принимать какие-то решения, в том числе — относительно местных выборов. Идею проведения досрочных местных выборов в 2019 году мы не поддерживаем. Партии, особенно новые партии, которые зашли в парламент, должны показать себя, показать свою работу. И местные выборы должны отражать работу новых сил в парламенте", — сказала Клименко.

Она надеется, что новый парламент будет работать весь отведенный ему законом срок, "потому что постоянная смена парламента и баланса сил плохо влияет на страну, на ее экономику и граждан".

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Напомним, что ранее сообщалось, что у Зеленского не исключают возможность досрочных местных выборов.

Добавим, что 21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .

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