Странное голосование Тищенко в Раде: видео нового казуса с депутатом

Николай Тищенко. Скриншот

Народный депутат от партии "Слуга народа" снова "отличился" в парламенте. На этот раз он пытался проголосовать с выключенной системой "Рада" на его рабочем месте. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале TVgolosnaroda.

Так, сначала он метался по сессионному залу и чем-то напоминал поведение экс-нардепа Дмитрия Добкина, и стал за колонной, постоял, и потом снова вернулся на рабочее место. Ранее мы писали о странном поведении Добкина-младшего.

Позже Тищенко сел на место для голосования, однако не смог этого сделать: он нажимал кнопку при выключенном дисплее системы "Рада" и только после завершения голосования "слуга народа" вспомнил, что нужно вставить персональную карточку, что он и сделал.

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Как сообщали новости "Сегодня", Николай Тищенко на днях сделал странное сравнение Украины с насосом, а потом дал нелепое объяснение "формулы Штайнмайера" – он начал рассказывать про надувную куклу.

Кроме того, ранее "слуга народа" резко ответили журналистке, которая попыталась задать вопрос, знает ли Тищенко имя министра здравоохранения, за назначение которого он голосовал. Политик явно не был в восторге от этого вопроса.

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