Стратегическое партнерство до 2024 года: Украина и Литва подписали четыре документа

/ Фото: president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский во время визита в Литву принял участие в заседании Совета президентов, по итогам которого был подписан ряд документов о двухстороннем сотрудничестве, сообщает Офис главы украинского государства.

Первым делом была подписана Декларация о развитии стратегического партнерства между Украиной и Литвой на период с 2020 по 2024 годы. Она станет своеобразной дорожной картой развития украинско-литовских отношений уровня стратегического партнерства. Ее положения будут положены в основу возможных дальнейших шагов стран в контексте сотрудничества по ряду вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня.

"Можно с уверенностью утверждать, что партнерство Украины и Литовской Республики будет еще теснее", – отметил Зеленский.

Совместное заявление также предусматривает реализацию Украиной и Литвой ряда совместных мероприятий в таких сферах, как международная и региональная безопасность, европейская и евроатлантическая интеграция, экономика, социальная политика, развитие торговли и инвестиций, научное сотрудничество, сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах.

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Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква и главный внешнеполитический советник президента Литвы Аста Скайсгирите подписали протокол 12-го заседания Совета президентов Украины и Литвы. В нем обе страны осуждают агрессию России против Украины, в частности аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса. Документ также отмечает активное сотрудничество двух государств и решительную поддержку европейских и евроатлантических устремлений Украины с целью получения ею членства в ЕС и НАТО.

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Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас подписали Декларацию о намерениях о взаимном признании электронной идентификации и доверительных услуг для электронных транзакций между Министерством электронной трансформации Украины и Министерством экономики и инноваций Литовской Республики. Среди прочего документ содержит договоренность о намерении сторон объединить усилия для устранения имеющихся барьеров трансграничного использования доверительных услуг трансграничных е-контрактов, е-счетов и других аналогичных решений.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк с литовским коллегой Раймундасом Кароблисом подписали Декларацию о намерениях сотрудничества в сфере кибернетической безопасности. Документ предусматривает ряд мер, направленных на развитие сотрудничества в указанной сфере для обеспечения соответствующего реагирования в случае возникновения масштабных национальных или международных киберинцидентов. Стороны также выразили намерение создать совместные пункты единого контакта для обмена информацией о киберугрозах и нападениях, разработать план совместных учений.

Владимир Зеленский назвал подписание этих важных двусторонних документов положительным результатом заседания Совета президентов.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 ноября во время визита в Эстонию по итогам переговоров Зеленский и президент Керсти Кальюлайд подписали совместное заявление, в котором речь идет об усилении сотрудничества между странами, а также осуждении российской агрессии против Украины. Украинский лидер подчеркнул, что Эстония оказывает Украине серьезную помощь.

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