"Стресс сумасшедший, я не согласился": Сущенко рассказал о попытке ФСБ завербовать его

Российские спецслужбы предложили сотрудничество в тот же день, после задержания

Фото: AFP / Vasily MAXIMOV

Бывший политзаключенный, журналист Роман Сущенко рассказал, что сразу после задержания в Москве сотрудники ФСБ России попытались его завербовать. Смотрите онлайн-трансляцию пресс-конференции бывшего узника Кремля.

По его словам, сотрудничество ему предложили в тот же день, после задержания.

"Это был заместитель первого отдела следственного управления ФСБ, подполковник по фамилии Свинолуп. Он просто зашел и предложил сотрудничество со следствием. Это уже произошло после того, как я познакомился с адвокатом. Она сказала, что мне грозит до 20 лет заключения. И это было таким давлением. Особенно после автомобильной "прогулки". Стресс сумасшедший. Я уже потом думал, что это был удачно спланирован психологический момент. Я не согласился, сказал: "Я вас услышал", – рассказал Сущенко.

Позже пошли по стопам ФСБ российские тюремщики.

"Были предложения к сотрудничеству оперативников пенитенциарной системы РФ. В частности, в следственном изоляторе "Матросская тишина", где я ждал этапирования, какой-то лейтенант сказал: вот вам ручка, вот вам бумага, напишите нам согласие на сотрудничество. Я сказал, что я журналист, и статьи – это моя профессия, а такого рода документы – это уже не мое. Таких два случая было, и все", – добавил бывший узник Кремля.

Как сообщали новости "Сегодня", парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве еще в сентябре 2016 года. Сущенко обвинили в "шпионаже", а в ФСБ РФ заявили, что Сущенко якобы является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Сегодня же на пресс-конференции Сущенко рассказал подробности своего задержания в Москве.

4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы. Отметим, что российское гособвинение считает доказанной вину в "шпионаже" украинского журналиста и изначально просило суд приговорить его к 14 годам колонии строгого режима.

7 сентября в рамках большого обмена между Россией и Украиной журналист вернулся домой.

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