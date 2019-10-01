Суд ЕС отменил "истекшие" санкции против Януковича: в Брюсселе отреагировали

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Еврокомиссия (ЕК) изучает решение суда Евросоюза в Люксембурге об аннулировании санкций ЕС в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, которые действовали с 5 марта 2018 года по 4 марта 2019 года. Об этом заявила во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК болгарка Мина Андреева.

"Конечно, мы изучаем решение суда и посмотрим, как отреагировать. Мы будем следовать надлежащей процедуре", - сказала она.

Генеральная прокуратура Украины тем временем напомнила, что персональные санкции ЕС в отношении бывшего президента действуют до 6 марта 2020 года.

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В 2014 году Генеральная прокуратура Украины открыла более 30 уголовных производств в отношении экс-президента Виктора Януковича и людей из его окружения. По решению Совета ЕС были применены санкции в отношении 22 бывших украинских высокопоставленных должностных лиц и связанных с Януковичем людей. Аналогичные санкции применены правительствами США, Канады и Швейцарской Конфедерации. На банковских счетах в Швейцарии, Латвии, Лихтенштейне арестованы средства бывших высокопоставленных лиц. В марте 2019 года в ЕС приняли решение продлить ограничительные меры.

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В то же время в июле текущего года суд ЕС отменил санкции против Януковича и его соратников. Кроме экс-президента, решение суда касается его сына Александра, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, экс-премьер-министра Сергея Арбузова, бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, а также бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева.

Напомним, 24 января, не дождавшись выступления экс-президента с последним словом, суд признал Януковича виновным в госизмене. По экс-гаранту прошла почти сотня судебных заседаний, а объем дела составил 100 томов. В итоге беглецу дали 13 лет лишения свободы. Однако на это решение суда была подана апелляция.

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