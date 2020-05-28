Суд изменил меру пресечения экс-нардепу Микитасю

Домашний арест экс-нардепа Микитася заменен на арест с правом залога в 100 млн гривен.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС – Ред.) удовлетворила апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП – Ред.) и снова изменила меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю, которого подозревают в махинациях.

"Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора САП Алексея Скибенко и своим решением отменил постановление следственного судьи от 14 мая 2020 года. По решению судьи Апелляционной палаты ВАКС к экс-нардепу применена новая мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения 100 млн грн залога", – сообщает пресс-служба САП в Facebook, правда, не озвучивая называя фамилии экс-нардепа.

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Но из обстоятельств этого дела следует, что речь идет именно о Микитасе.

Ранее НАБУ сообщило о подозрении Микитасю, которому инкриминируют возможную организацию коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии. По мнению правоохранителей, экс-нардеп организовал заключение ряда договоров между подконтрольными ему лицами – руководителями строительной компании, бенефициарным владельцем которой был сам Микитась, и командующий Нацгвардии (на тот момент Юрий Аллеров) по обмену принадлежащей Нацгвардии недвижимости в Печерском районе Киева на недвижимость в жилом квартале на окраине Киева. Вследствие такого неравнозначного обмена государственному учреждению, согласно экспертным заключениям, нанесен ущерб на сумму 81 635 448 гривен. В НАБУ и САП объяснили детали дела о строительстве жилья для участников АТО.

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