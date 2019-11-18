Суд над Ульяной Супрун: дело закрыто

/ Фото: Кабинет министров Украины

Бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун утверждает, что суд закрыл дело, открытое против нее по иску экс-народного депутата Игоря Мосийчука.

Об этом сама бывшая руководительница Минздрава сообщила в микроблоге Twitter.

"Окружной административный суд Киева закрыл дело против меня по иску Мосийчука с запретом повторного обращения. Вот так тихо, без истерик истца перед телекамерами", – пишет она.

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На сайте ОАСК данное решение пока не было опубликовано.

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Напомним, 5 февраля этот же суд запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения после иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука. Судья увидел "признаки очевидной противоправности" в том, что она возглавляет Минздрав в статусе и.о. больше, чем один месяц, хотя законом это не предусмотрено. При этом ей не запрещали выполнять полномочия первого замминистра здравоохранения.

Однако Кабмин подал апеляцию на решение суда и 14 февраля решение об отстранении Супрун было отменено. В этот же день утром она снова начала выполнять обязанности министра здравоохранения.

Ульяна Супрун была назначена и.о. министра здравоохранения с 1 августа 2016 года. 29 августа 2019 года она написала заявление об увольнении, а 4 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил о ее увольнении.

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