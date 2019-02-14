Суд принял решение по Супрун

Окружной админсуд поставил точку в скандале с отстранением и.о. министра здравоохранения

Ульяна Супрун. Фото: Facebook

Суд принял решение по Супрун //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/53b/579/5c653b5794647.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/53b/579/5c653b5794647.jpg 2019-02-14T13:36:00+02:00 Политика Окружной админсуд поставил точку в скандале с отстранением и.о. министра здравоохранения

Окружной административный суд Киева отменил ограничения на исполнение обязанностей министра здравоохранения для Ульяны Супрун. Соответствующее решение огласил судья Сергей Каракашьян.

"Суд принял (решение) в удовлетворении ходатайств представителей Кабинета министров и Супрун Ульяны об отмене мер обеспечения иска – отказать. Отменить по собственной инициативе меры обеспечения административного иска, принятые постановлением Окружного административного суда 5 февраля 2019", – зачитал судья.

Напомним, на прошлой неделе, 5 февраля, Окружной административный суд Киева удовлетворил иск народного депутата Игоря Мосийчука и частично запретил Супрун исполнять обязанности главы Минздрава. Суд удовлетворил заявление народного депутата и запретил Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения.

На это решение была подана Минюстом апелляция, и 11 февраля судья удалился в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству об отмене ограничения деятельности чиновницы.

В свою очередь сама и.о. министра, комментируя решение суда, говорила, что изменения, которых Минздраву удалось достичь, поставлены под угрозу. Также по ее словам, постановление Окружного административного суда Киева относительно ее отстранения от должности блокирует доставку жизненно необходимых лекарств к пациентам.

Однако 13 февраля Кабмин частично разблокировал работу Минздрава. Правительство приняло распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун временно исполнять обязанности министра здравоохранения.

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