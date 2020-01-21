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Суд назначил дату рассмотрения "газового дела" Онищенко

21 января, 17:49

Украина обратится к Германии для вызова в суд беглого политика

/ Фото: Сегодня

Обвинительный акт уже давно в суде и сегодня в Антикоррупционном суде состоялось подготовительное заседание по "газовому делу", в котором фигурирует беглый экс-нардеп Александр Онищенко. Заочное рассмотрение его дела назначено на 4 мая, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"В Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное судебное заседание по так называемому "газовому делу" по обвинению народного депутата Украины VII созыва и его финансового директора. Так, коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокуроров САП об осуществлении специального судебного производства по обоим обвиняемым", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что судьи приняли решение обратиться в порядке международного сотрудничества к Германии для вызова бывшего народного депутата.

"В связи с чем рассмотрение дела было отложено до 10:00 4 мая 2020 года", – заявили в САП.

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Александр Бабиков. Фото из открытых источников

Как уже сообщалось, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную преступную группировку, которая с помощью соглашений с ПАО "Укргаздобыча" причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн: 1,6 млрд были получены от перепродажи газа посредниками и выведены через фиктивные предприятия, а 1,3 млрд – неоплаченная сумма ренты за пользование недрами. Сам экс-нардеп все обвинения в свой адрес отрицает. Он считает, что против него развернута очередная кампания, чтобы забрать его бизнес.

В декабре в СМИ появилась информация, что Онищенко был задержан в Германии готовится его экстрадиция в Украину. Позже в САП очертили возможные сроки, когда Онищенко могут выдать Украине.

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суд Александр Онищенко экс-нардеп

Источник: Сегодня

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