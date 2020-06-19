Суд не смог оштрафовать Зеленского за нарушение карантина: стала известна причина

Хмельницкий городской районный суд пока не смог оштрафовать президента Владимира Зеленского за нарушение требований карантина, когда он вместе с чиновниками заглянул в кафе в Хмельницком.

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Судья Андрей Мисинкевич обратился за помощью в Верховный суд, сообщает Hromadske.

На сегодняшнем заседании суд приостановил производство в отношении Владимира Зеленского по факту составления полицией административного протокола за нарушение карантина президентом.

Судья обратился в Верховный суд с просьбой растолковать, может ли быть привлечен к административной ответственности президент Украины, поскольку, согласно Конституции, глава государства имеет неприкосновенность.

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Как сообщали новости "Сегодня", 4 июня Владимир Зеленский в Хмельницком нарвался на штраф за посещение кафе во время карантина. На тот момент еще не разрешалось заведениям общественного питания принимать посетителе в помещении, а только на летних площадках. Кроме того, в кафе разрешается за одним столом не более четырех человек, а с Зеленским их было больше. Впрочем, президент не спорил с этим и согласился заплатить, если ему выпишут штраф.

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В то же время в Нацполиции составили админпротоколы не только на Зеленского, но и на и его спутников, которые с ним посещали кафе в Хмельницком: руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина.

Также протокол составлен и на владельца кафе, который, вопреки карантинным ограничениям, возобновил работу, а затем обслуживал посетителей (на тот момент кафе имело право принимать посетителей только на летней площадке, а не в помещении).

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