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Зеленский в Хмельницком прогулялся по центру и заглянул в кафе

3 июня, 20:35

Руслан Ровик Руслан Ровик

Президент отметил, что страна постепенно выходит из коронавирусного карантина

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Хмельницкий прогулялся по центру города и зашел в местное кафе.

Об этом сообщили в Офисе главы государства.

"Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный! Первые кафе выходят из карантина, приходим в себя потихоньку от коронавирусной эпидемии", - заявил сам Зеленский в своем Facebook.

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Как отметили на официальной Facebook-странице Офиса президента, "по вечерам в этой части города обычно собирается много молодежи, а визит главы государства вообще вызвал немалый ажиотаж".


"Горожане окружили кафе сразу, желая поздороваться с президентом и сделать фото", - говорится в сообщении.

На фото с Instagram-странице Зеленского видно, что под окнами кафе действительно собралось немало людей.

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Напомним, ранее во время встречи с хмельницкими бизнесменами Зеленский позвонил главе государственного банка и попросил решить вопрос с кредитом для одного из предпринимателей, который пожаловался на сложности с реструктуризацией.

Кроме того, в ходе визита президент пообещал поддерживать компании из агросектора, в том числе иностранные, которым приходится довольствоваться арендой земли вместо права собственности на нее.

Напомним, что накануне глава государства провел встречу с ректорами украинских вузов, а позже стало известно, что правительство подготовило сюрприз – высшие учебные заведения будут финансировать в зависимости от их позиции в международных рейтингах. Больше об этом читайте в материале: "Деньги получат не все: вузы в Украине будут финансировать по-новому".

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карантин кафе Хмельницкий Владимир Зеленский коронавирус

Источник: Сегодня

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