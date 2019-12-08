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Суд ООН опубликовал отчет по Крыму и Донбассу

8 декабря, 22:10

В течение 2020 года суд будет собирать дополнительную информацию

Фото: twitter.com/cij_icj

Фото: twitter.com/cij_icj

Ежегодный отчет о результатах предварительного расследования, в частности ситуации в Украине относительно правонарушений в оккупированном Крыму и на востоке Украины был представлен 6 декабря в рамках 18-й Ассамблеи государств-участников Римского статута прокурором Международного уголовного суда.

Об этом сообщает Укринформ.

В отчете отмечено, что в следующем году Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) продолжит анализировать, какие дела подпадают под юрисдикцию МУС.

Перед представлением отчета состоялась встреча прокурора Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуды с заместителем генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедовым и послом Украины в Нидерландах Всеволодом Ченцовым.

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Ранее Генеральная прокуратура Украины направила в Международный уголовный суд в Гааге информацию относительно совершения Россией внесудебных казней 9 военнослужащих Вооруженных сил Украины во время боев за Иловайск и Дебальцево.

Украина предоставила фото и видеодоказательства, которые указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену.

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Ранее тогдашний заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль заявила, что после недавнего решения Международного суда ООН по делу о финансировании терроризма России придется оправдываться и доказывать, что она не причастна к поддержке боевиков на Донбассе и осуществлению террористических атак с гибелью мирных жителей.

Киев рассчитывает, что дело против России в Гааге будет доведено до конца, будут установлены виновные и они понесут ответственность.

Напомним, 12 июня 2018 года Украина подала соответствующий Меморандум в Международный суд ООН. Отметим, что Меморандум – это основной элемент письменной части судебного производства в суде ООН. В нем собраны факты, на которых базируется иск Украины, и изложены правовые аргументы. После завершения письменной части производства ни один новый документ не может быть подан на рассмотрение суда без согласия сторон. После представления Меморандума пройдет дискуссия сторон, которая будет базироваться на критике и защите того, что приведено в Меморандуме. Читайте подробнее, в чем суть Меморандума.

В июне 2019 года в Гааге в Международном суде начали рассматривать иск Украины против России по сути. Россия озвучила позицию по делу о финансировании терроризма, сетуя на то, что Киев нарушил процессуальные процедуры перед обращением в Гаагу.

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Россия Крым Донбасс Украина гаага суд ООН

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