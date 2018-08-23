Суд отпустил Тамразова под новый залог

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Алексею Тамразову в виде залога в 20 млн гривен и освободил из-под стражи в зале суда. Об этом в Facebook сообщил помощник народного депутата Сергей Мазур.

"Его отпускают под залог в размере 20 млн грн. Их он должен выплатить в течение 5 дней. При том, что прокуроры просили рекордную сумму – 577 миллионов", – написал он.

Ранее Алексей Тамразов заявил, что действовал согласно инструкции Министерства экономики во время пребывания в должности первого заместителя председателя правления компании "Укргазвыдобування".

"Мы не определяли, кто будет получать газ. Это делало Минэкономики, аккредитировало эти компании. Именно туда поступали письма из обладминистраций относительно потребностей в газе", – заявил Тамразов в суде.

Напомним, прокурор заявил, что Алексей Тамразов выводил из компании на собственные счета ежемесячно по 30-40 тысяч долларов с 2014 года.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Тамразова подозревают в участии в финансовых схемах по разворовыванию имущества государственных компаний "Укргазвыдобування" и "Укрнафта".

"Реализовав присвоенный газ через подконтрольные предприятия, участники схемы получили прибыль за счет ресурсов государства и народа Украины в сумме более 5,7 миллиарда гривен", – добавил Луценко.

При этом Луценко считает, что Тамразов готов работать со следствием.

Напомним, Печерский райсуд постановил 10 августа взять под стражу Тамразова с альтернативой внесения залога в 3 млн гривен.

13 августа Тамразов вышел из СИЗО под залог в 3 млн гривен. В последствии Тамразов был повторно задержан.