Суд по делу Януковича перенесли: названа причина

Заседание по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича перенесли на 6 марта в связи с отсутствием его адвокатов, которые отправились в Россию, и из-за этого сторона обвинения настаивает на бесплатном адвокате для экс-гаранта.

В то же время суд отказал прокурору Руслану Кравченко в ходатайстве о назначении бесплатной юридической помощи.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства стороны обвинения об обращении в центр бесплатной вторичной помощи в настоящее время отказать. Действительно уже восемь судебных заседаний не состоялись из-за такого некорректного поведения защиты Януковича. Вместе с тем суд всегда придерживается принципа состязательности и обеспечения права на защиту. Суд вынужден в очередной раз объявить перерыв до 10 часов 6 марта", – сказал судья Владислав Девятко.

В свою очередь прокурор рассказал, что сегодня должны были заслушать в качестве свидетеля Александра Щеголева – бывшего председателя Киевского управления СБУ, который сам находится в следственном изоляторе и в отношении которого продолжается судебное следствие. Однако стало известно, что он заболел.

Также он напомнил, что завтра суд должен также заслушать бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару и сотрудника "Украэроруха" Андрея Черткова.

Напомним, недавно свидетелем по данному делу выступил президент Петр Порошенко. Слушали показания дистанционно из-за загруженности рабочего графика главы государства.