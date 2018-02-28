Суд по делу Януковича перенесли: названа причина

Сегодня, 11:21

Сторона обвинения выразила недовольство поведением адвокатов экс-гаранта

Виктор Янукович. Фото: AFP
Виктор Янукович. Фото: AFP

Заседание по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича перенесли на 6 марта в связи с отсутствием его адвокатов, которые отправились в Россию, и из-за этого сторона обвинения настаивает на бесплатном адвокате для экс-гаранта.

В то же время суд отказал прокурору Руслану Кравченко в ходатайстве о назначении бесплатной юридической помощи.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства стороны обвинения об обращении в центр бесплатной вторичной помощи в настоящее время отказать. Действительно уже восемь судебных заседаний не состоялись из-за такого некорректного поведения защиты Януковича. Вместе с тем суд всегда придерживается принципа состязательности и обеспечения права на защиту. Суд вынужден в очередной раз объявить перерыв до 10 часов 6 марта", – сказал судья Владислав Девятко.

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В свою очередь прокурор рассказал, что сегодня должны были заслушать в качестве свидетеля Александра Щеголева – бывшего председателя Киевского управления СБУ, который сам находится в следственном изоляторе и в отношении которого продолжается судебное следствие. Однако стало известно, что он заболел.

Также он напомнил, что завтра суд должен также заслушать бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару и сотрудника "Украэроруха" Андрея Черткова.

Напомним, недавно свидетелем по данному делу выступил президент Петр Порошенко. Слушали показания дистанционно из-за загруженности рабочего графика главы государства.
суд, Янукович, адвокаты

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Источник:

УНИАН

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