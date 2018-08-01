Суд по делу Януковича: почему дебаты никак не могут состояться
Прокуратура обвиняет защиту экс-президента в умышленном затягивании рассмотрения дела
В суде по делу экс-президента Виктора Януковича – опять задержка. Вновь адвокаты заявили, что им не дают времени на ознакомление с материалами дела и покинули судебное заседание. Прокуратура, в свою очередь, назвала такие действия стороны защиты попыткой сорвать дебаты.
"Меня назначили, как безоплатоного защитника. Однако назначение допускается только при отсутствии у лица, которому их назначают, платных защитников. Как мне известно, у Виктора Федоровича есть платные защитники", – заявил адвокат Виктор Овсянников.
В результате безоплатный адвокат покинул заседание суда. При этом в прокуратуре призывают суд обратиться в валификационно-дисциплинарую комиссию адворкатов с просьбой оценить действия адвокатов Янукровича
"Действия защиты направлены на срыв судебных дебатов, [они являются] нарушением закона и нарушением адвокатской этики, поэтому просим суд рассмотреть вопрос об обращении в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов для реагирования на действия Сердюка, Байдык и других, которые фактически делают невозможным проведение судебного разбирательства", – заявил прокурор Максим Крым.
Напомним, в апреле защита экс-президента сорвала дебаты и адвокатов Януковича предупредили: еще один демарш – и их заменят. Они настаивали на том, чтобы суд допросил еще восьмерых свидетелей со стороны защиты.
Также сообщалось, что сегодня в суд неожиданно явился новый адвокат Януковича. Оказывается, экс-гарант подписал соглашение на защиту с Александром Байдыком и тот уже потребовал не менее месяца на ознакомление с материалами дела.
Янукович обвиняется в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.
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