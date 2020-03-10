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Суд по МН17: свидетель рассказал, кто был рядом с "Буком" во время запуска ракеты

10 марта, 17:32

Денис Беспалов

Многие свидетели засекречены для того, чтобы обезопасить их от возможного преследования

Международная следственная группа по расследованию катастрофы "Боинга" "Малайзийских авиалиний" над Донбассом получила свидетельские показания о том, что рядом с ракетной установкой "Бук", из которой 17 июля 2014 года был сбит самолет MH17, находились сотрудники российских спецслужб, предположительно ФСБ. Об этом было объявлено на заседании суда по делу о катастрофе MH17, который стартовал 9 марта в Нидерландах. 10 марта в суде выступили представители прокуратуры, передает "Радио свобода".

Свидетель, на которого ссылается сторона обвинения, засекречен под кодовым обозначением М58. Утверждается, что это бывший боец отрядов так называемой "ДНР". Он также утверждает, что экипаж "Бука" говорил "с русским акцентом" – вероятно, имеется в виду, что речь не шла об уроженцах Украины. Свидетель заявляет, что присутствующие на месте запуска ракеты "были довольны, когда им сказали, что сбит военный транспортный самолет. Однако, когда первые люди вернулись с места крушения, оказалось, что это гражданский борт".

Обвинение также заявило, что у него есть свидетели, непосредственно видевшие запуск ракеты из "Бука".

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Прокуроры объясняют, что многие свидетели засекречены для того, чтобы обезопасить их от возможного преследования со стороны поддерживаемых Россией боевиков.

Прокурор Тейс Бергер также назвал "реальным сценарием" ситуацию, при которой Россия может использовать свои спецслужбы, чтобы установить личности этих свидетелей.

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Адвокаты одного из обвиняемых, Олега Пулатова, ходатайствуют о рассекречивании свидетелей.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что обвиняемым по делу MH17 грозит от 30 лет тюрьмы до пожизненного.

Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 в небе над неподконтрольным Киеву Донбассом 17 июля 2014 года стала настоящим шоком не только для Нидерландов, но и для всего мира. Погибли 298 невинных людей, в том числе 80 детей. Большинство жертв (196 человек) были гражданами Нидерландов.

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Нидерланды суд MH17

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