Обвиняемым по делу MH17 грозит от 30 лет тюрьмы до пожизненного

В юридическом комплексе Схипхол в Амстердаме проходит заседание по делу об MH17 . Представители прокуратуры Нидерландов зачитали обвинительный акт. Троих россиян и одного украинца обвиняют в авиакатастрофе Boeing-777, которая повлекла за собой гибель 298 человек (статья 168 Уголовного кодекса Нидерландов), и убийстве всех, кто находился на борту (статья 289 Уголовного кодекса Нидерландов). Если их вина будет доказана в суде, им грозит от 30 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
По словам председательствующего судьи Хендрика Стейнхайса, следствие пыталось связаться с обвиняемыми по делу всеми доступными способами: по имейлу, в соцсетях и даже отправляли письма по месту их фактической регистрации. Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) ничего не ответил суду, однако в публичных выступлениях категорически отвергал обвинения в свой адрес.
Интересный факт, что генерал-майору Сергею Дубинскому суд отправлял сообщения в соцсетях и мессенджерах, и они были прочитаны, но так и остались без ответа. Украинца Леонида Харченко не удалось найти, хотя суд отправлял письма по месту его регистрации в Донецкой области.
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И только один обвиняемый, россиянин Олег Пулатов, который также причастен к транспортировке ЗРК "Бук", по словам судьи Стейнхайса, в курсе предъявленных ему обвинений и это было его сознательным желанием не явиться на суд (однако, в судебном процессе предусмотрена возможность видеосвязи). Однако на суде присутствуют два нидерландских защитника Пулатова.
На данный момент по делу об MH17 четверо обвиняемых. Судьи не исключают, что судебный процесс будет проходить заочно как минимум над тремя обвиняемыми: Игорем Гиркиным, Сергеем Дубинским и Леонидом Харченко.
Авиакатастрофа малазийского Boeing-777 в небе над неподконтрольным Киеву Донбассом 17 июля 2014 года унесла 298 жизней. Большинство жертв (196 человек) были гражданами Нидерландов, поэтому официальный Амстердам принял решение провести судебный процесс в рамках национального, а не международного законодательства (для этого даже пришлось менять национальное законодательство).
Напомним, открывая заседание, председательствующий судья Хендрик Стейнхайс заявил, что многие ждали дня, когда начнется судебное рассмотрение дела MH17 .
Все подробности в спецтеме Суд по делу MH17
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