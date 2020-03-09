Обвиняемым по делу MH17 грозит от 30 лет тюрьмы до пожизненного

В юридическом комплексе Схипхол в Амстердаме проходит заседание по делу об MH17 . Представители прокуратуры Нидерландов зачитали обвинительный акт. Троих россиян и одного украинца обвиняют в авиакатастрофе Boeing-777, которая повлекла за собой гибель 298 человек (статья 168 Уголовного кодекса Нидерландов), и убийстве всех, кто находился на борту (статья 289 Уголовного кодекса Нидерландов). Если их вина будет доказана в суде, им грозит от 30 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

По словам председательствующего судьи Хендрика Стейнхайса, следствие пыталось связаться с обвиняемыми по делу всеми доступными способами: по имейлу, в соцсетях и даже отправляли письма по месту их фактической регистрации. Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) ничего не ответил суду, однако в публичных выступлениях категорически отвергал обвинения в свой адрес.

Интересный факт, что генерал-майору Сергею Дубинскому суд отправлял сообщения в соцсетях и мессенджерах, и они были прочитаны, но так и остались без ответа. Украинца Леонида Харченко не удалось найти, хотя суд отправлял письма по месту его регистрации в Донецкой области.

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И только один обвиняемый, россиянин Олег Пулатов, который также причастен к транспортировке ЗРК "Бук", по словам судьи Стейнхайса, в курсе предъявленных ему обвинений и это было его сознательным желанием не явиться на суд (однако, в судебном процессе предусмотрена возможность видеосвязи). Однако на суде присутствуют два нидерландских защитника Пулатова.

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На данный момент по делу об MH17 четверо обвиняемых. Судьи не исключают, что судебный процесс будет проходить заочно как минимум над тремя обвиняемыми: Игорем Гиркиным, Сергеем Дубинским и Леонидом Харченко.

Авиакатастрофа малазийского Boeing-777 в небе над неподконтрольным Киеву Донбассом 17 июля 2014 года унесла 298 жизней. Большинство жертв (196 человек) были гражданами Нидерландов, поэтому официальный Амстердам принял решение провести судебный процесс в рамках национального, а не международного законодательства (для этого даже пришлось менять национальное законодательство).

Напомним, открывая заседание, председательствующий судья Хендрик Стейнхайс заявил, что многие ждали дня, когда начнется судебное рассмотрение дела MH17 .

Все подробности в спецтеме Суд по делу MH17

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