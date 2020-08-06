Суд принял решение об арестованных картинах Порошенко

Еще в мае сотрудники ГБР приехали на выставку картин в музей Гончара и выломали дверь, чтобы наложить арест на произведения искусства, принадлежащие пятому президенту Украины (2014-2019 гг.) Петру Порошенко. Однако Киевский апелляционный суд снял арест с этих картин.

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Об этом сообщают "Українські новини".

Речь идет о 42 картинах и одной литографии. Правоохранители их арестовали в качестве вещественных доказательств в рамках уголовного производства. Однако защита Порошенко подала апелляцию, отметив, что экс-президент не намерен продавать кому-то или дарить картины.

В суде напомнили, что основанием для обыска послужила служебная записка старшего оперуполномоченного в органах внутренних дел подполковника Госбюро расследований Анатолия Савина. Однако разрешения суда на осуществление обыска у силовиков не было.

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Судьи решили удовлетворить апелляцию, поскольку обыск в музее имени Ивана Гончара был проведен в связи с наличием неотложного случая, о чем был составлен соответствующий протокол обыска от 26 мая. Коллегия судей считает, что правоохранителями не была доведена законность ареста на имущество, однако следственный судья первой инстанции на это внимания не обратил и принял решение об аресте имущества. Таким образом, указанное решение подлежит отмене с вынесением нового решения об отказе в удовлетворении ходатайства прокурора. Это решение было принято еще 27 июля.

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Как сообщали новости "Сегодня", в конце мая пятого президента вызывали на допрос в ГБР, однако вместо этого Порошенко пришел на свою выставку картин, где оказались и произведения, которые фигурируют в уголовном производстве. Политика заподозрили в возможном сокрытии от таможенного контроля 43 произведений всемирно известных художников при перемещении через границу. В свою очередь сам Порошенко сообщил, что вместе с картинами есть также все необходимые документы, подтверждающие законность перевозки их через границу. После этого в музей наведались силовики, которые силой вломились в помещение.

Видео: facebook.com/petroporoshenko

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