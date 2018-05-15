Суд принял решение по аресту Савченко

Следующие два месяца подозреваемая также проведет за решеткой

Шевченковский районный суд Киева принял решение продлить меру пресечения в виде содержания под стражей для народного депутата Надежды Савченко. Об этом сегодня, 15 мая, во время судебного заседания объявил председательствующий судья.

Отметим, что предыдущая мера пресечения была рассчитана до 20 мая.

"Продолжить срок содержания Савченко Надежды Викторовны 11 мая 1981 года рождения до 13 июля 2018 года включительно. В удовлетворении ходатайства адвоката Ткач по применению к подозреваемой Савченко личного поручительства – отказать", – объявил судья.

Напомним, 23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте на 60 суток народного депутата Надежды Савченко, которая подозревается, среди прочего, в подготовке терактов и свержении государственной власти.

26 марта Савченко оспорила свой арест. Ее адвокат Виктор Чевгуз говорил, что Судья допустил процессуальные нарушения при вынесении решения по нардепу, однако спустя три дня Апелляционный суд не удовлетворил ходатайства защиты.

Политик подозревается в преступлениях по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованного группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.