Суд принял решение по продлению ареста Грымчака

Печерский районный суд Киева продлил арест экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчака. Об этом сообщила в Facebook его супруга Юлия.
Сегодня в суде рассматривался вопрос о продлении меры пресечения экс-чиновнику, у которого заканчивался срок содержания под стражей.
"Грымчака оставили под стражей", – написала его супруга, не уточнив сроки.
В свою очередь адвокат Татьяна Матяш уточнила, до какого числа продлен арест, передает "Укринформ".
"До 14 ноября Печерский суд продлил содержание под стражей Грымчаку", – сказала она.
В свою очередь в пресс-службе Генеральной прокуратуры "Украинской правде" сообщили, что ходатайство прокуратуры удовлетворено и у Грымчака есть возможность выйти под залог. Кроме того, в ГПУ заверили, что досудебное расследование в ноябре не прекратят – даже если у ГПУ уже не будет этой функции, досудебное расследование передадут по подследственности в другой орган.
Как сообщали новости "Сегодня", 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. долларов.
В прокуратуре рассказали, что о преступлении, совершенном замминистра, узнали, расследуя другое резонансное дело — об избиении активистки Татьяны Черновол в 2013 году.
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