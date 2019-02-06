Изменения, которых Минздраву удалось достичь, поставлены под угрозу – Супрун

И.о. главы Минздрава поблагодарила Порошенко, Гройсмана и Парубия за поддержку

Фото: moz.gov.ua (архів).

Изменения, которых Минздраву удалось достичь, поставлены под угрозу – Супрун //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9de/7ea/5c59de7eae4fd.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9de/7ea/5c59de7eae4fd.png 2019-02-06T16:39:00+02:00 Украина И.о. главы Минздрава поблагодарила Порошенко, Гройсмана и Парубия за поддержку

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун прокомментировала вчерашнее решение Окружного административного суда города Киева об ее отстранении. Свои опасения Супрун изложила на своей странице в Facebook.

"Ничто так не объединяет украинское общество, как защита изменений в медицинской сфере. Спасибо всем гражданам, общественным организациям, медикам, ассоциациям и народным депутатам, которые вчера выразили нашей команде поддержку и возмущение судейским произволом", – написала она.

Руководитель Минздрава поблагодарила президент Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и спикера Андрея Парубия за оказанную поддержку.

Однако, по ее словам, изменения, которых Минздраву удалось достичь, поставлены под угрозу. Так, например, распределение препаратов, которые готовятся к отправке в регионы на складах Министерства, происходит по подписи и.о. министра, а теперь возникли вопросы, кто именно подпишет распоряжение и когда медицинские учреждения получат лекарства. Кроме того, на складах госпредприятий "Укрвакцина" и "Укрмедпостач" готовятся к развозке в регионы жизненно необходимых препаратов по 33 программам государственных закупок.

"Это вакцины против кори. Это лекарства для онкобольных детей и взрослых, людей с диабетом, болезнями сердца, гепатитом, препараты для тех, кто нуждается в диализе или антиретровирусной терапии", – пояснила Супрун.

Также под угрозой оказались договоры с организациями, которые будут закупать лекарства, вакцины за средства госбюджета 2019 года, поскольку полномочия подписывать такие договоры имеет только и.о. министра. По ее словам, сорваны сроки поставок приведут к тому, что тысячи людей останутся без лечения, а доверие к международным организациям, которые не дают воровать средства из госбюджета и помогают закупать в разы больше лекарств – будет потеряно.

Супрун также отметила, что готова подписывать все необходимое: "Речь идет о безопасности, здоровье и жизни миллионов людей. Я готова подписывать все необходимое. Сегодня возвращаюсь в Украину из командировки в США, которая была отменена в связи с постановлением судьи Каракашьяна. Мы должны в кратчайшие сроки возобновить работу министерства".

Напомним, решение о запрете Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения вынес Окружной административный суд Киева по иску нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука 5 февраля. Суд увидел "признаки очевидной противоправности" в том, что она возглавляет Минздрав в статусе и.о. больше, чем один месяц, хотя законом это не предусмотрено. При этом ей не запрещено выполнять полномочия первого замминистра здравоохранения.

Президент Петр Порошенко ранее заявил о "полной поддержке" Супрун и добавил, что истину в этом вопросе установит Верховный суд Украины.

Супрун начала исполнять обязанности министра здравоохранения Украины 1 августа 2016 года.

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