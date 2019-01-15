Суд Москвы продлил арест 20 военнопленным украинским морякам
Суд перенес на среду заседание по рассмотрению аналогичного ходатайства по оставшимся четырем морякам
Лефортовский суд Москвы продлил до 24 апреля арест 20 украинским морякам, обвиняемым в незаконном пересечении российской границы в районе Керченского пролива. Об этом сообщили в суде.
"Суд во вторник удовлетворил ходатайство следователя и продлил меру пресечения в виде ареста в отношении обвиняемых до 24 апреля", — сказал собеседник, отметив, что суд перенес на среду заседание по рассмотрению аналогичного ходатайства по оставшимся четырем морякам — Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу, Владимиру Лисовому, Владиславу Костышину.
Украинский Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в среду, 16 января, суд продолжит рассмотрение.
"Рассмотрение заседание по Владимира Лесного, Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза и Владислава Костишина продолжится уже завтра. И мы с родственниками обязательно приедем их поддержать!
До последнего стояли и ждали, пока из зала выйдут все наши ребята, чтобы поаплодировать каждом из них!" – сообщила Денисова.
Она также опубликовала видео из зала суда.
Заседание в отношении моряков суд рассматривал в закрытом режиме.
Напомним, захваченных Россией в Керченском проливе украинские моряки все признали себя военнопленными. Их арестовали т.н. "суды" в оккупированном Крыму, куда их доставили после захвата, а потом отправили в Москву. Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.
Как рассказывал ранее Николай Полозов, Россия продлила срок следствия по делу арестованных украинских моряков до 25 мая, а прокуроры просят суд продлить арест для всех украинцев до апреля.
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