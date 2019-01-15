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Суд Москвы продлил арест 20 военнопленным украинским морякам

Сегодня, 21:59

Суд перенес на среду заседание по рассмотрению аналогичного ходатайства по оставшимся четырем морякам

фото: Громадське
фото: Громадське.
Суд Москвы продлил арест 20 военнопленным украинским морякам https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/e39/5f7/5c3e395f7a00e.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/e39/5f7/5c3e395f7a00e.jpg Политика Суд перенес на среду заседание по рассмотрению аналогичного ходатайства по оставшимся четырем морякам

Лефортовский суд Москвы  продлил до 24 апреля арест 20 украинским морякам, обвиняемым в незаконном пересечении российской границы в районе Керченского пролива. Об этом сообщили в суде.

"Суд во вторник удовлетворил ходатайство следователя и продлил меру пресечения в виде ареста в отношении обвиняемых до 24 апреля", — сказал собеседник, отметив, что суд перенес на среду заседание по рассмотрению аналогичного ходатайства по оставшимся четырем морякам — Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу, Владимиру Лисовому, Владиславу Костышину.

Украинский Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в среду, 16 января, суд продолжит рассмотрение.

"Рассмотрение заседание по Владимира Лесного, Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза и Владислава Костишина продолжится уже завтра. И мы с родственниками обязательно приедем их поддержать!

До последнего стояли и ждали, пока из зала выйдут все наши ребята, чтобы поаплодировать каждом из них!" – сообщила Денисова.

Она также опубликовала видео из зала суда.

Заседание в отношении моряков суд рассматривал в закрытом режиме.

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Напомним, захваченных Россией в Керченском проливе украинские моряки все признали себя военнопленными. Их арестовали т.н. "суды" в оккупированном Крыму, куда их доставили после захвата, а потом отправили в Москву. Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.

Как рассказывал ранее Николай Полозов, Россия продлила срок следствия по делу арестованных украинских моряков до 25 мая, а прокуроры просят суд продлить арест для всех украинцев до апреля.

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Источник:

ТАСС

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