В Москве суд вынес решение по 12 военнопленным морякам

Россияне принимали украинцев по четыре человека в трех разных залах судебных заседаний

Фото: Громадське.

В Москве суд вынес решение по 12 военнопленным морякам https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/de0/bde/5c3de0bde69de.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/de0/bde/5c3de0bde69de.jpg 2019-01-15T15:32:00+02:00 Украина Россияне принимали украинцев по четыре человека в трех разных залах судебных заседаний

В Москве Лефортовский суд принял решение по 12 украинским морякам, продлив им меру пресечения в виде ареста до 24 апреля.

Отмечается, что дела украинских военнопленных рассматривают три судьи, а заседания проходят в разных залах, моряков "принимают" четверками – в каждом зале по четыре человека.

Таким образом, на данный момент решение принято по 12 морякам. Первая четверка: Сергей Цыбизов, Андрей Опрыско, Евгений Семидоцкий, Роман Мокряк; вторая четверка: Андрей Шевченко, Богдан Головаш, Сергей Попов, Владимир Терещенко; третья четверка: Михаил Власюк, Денис Гриценко, Андрей Драч, Вячеслав Зинченко.

Напомним, захваченных Россией в Керченском проливе украинские моряки все признали себя военнопленными. Их арестовали т.н. "суды" в оккупированном Крыму, куда их доставили после захвата, а потом отправили в Москву. Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.

Как рассказывал ранее Николай Полозов, Россия продлила срок следствия по делу арестованных украинских моряков до 25 мая, а прокуроры просят суд продлить арест для всех украинцев до апреля.

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