Суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Жеваго

Печерский районный суд Киева принял решение избрать меру пресечения в виде содержания под стражей экс-нардепу, совладельцу горнорудной компании Ferrexpo и группы "Финансы и Кредит" Константина Жеваго, которого ранее объявили в международный розыск.

Об этом сообщают в Государственном бюро расследований.

Ранее пресс-служба бизнесмена со ссылкой на его адвоката, заявила, что Киевский апелляционный суд 25 мая 2020 года отменил решение о задержании и содержании под стражей Жеваго, принятое Печерским районным судом Киева в начале декабря 2019 года.

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В 2019 году судья удовлетворил ходатайство, поддержанное прокурором Генпрокуратуры Украины, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Жеваго, который подозревается в организации растраты имущества банка "Финансы и Кредит". Генпрокуратура уточняла, что подозрение экс-нардепу выдвинуто по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) заочно уведомило о подозрении Жеваго в причастности к расхищению средств банка "Финансы и кредит" на сумму 2,5 млрд грн. Ранее в рамках расследования были уведомлены о подозрении двое топ-менеджеров этого финучреждения. В двух уголовных делах уведомлены о подозрении также 7 бывших должностных лиц банка, четверо из которых на тот момент находились в международном и государственном розыске.

Нацбанк намерен отсудить у Жеваго залог рефинансирования "Финансы и кредит", которым стало финансовое поручительство в размере 1,45 млрд грн.

Ранее сообщалось, что украинский олигарх потерял полмиллиарда долларов за полдня.

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