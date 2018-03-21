Суд согласился допросить Азарова по делу Януковича

Бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова суд допросит в конце марта в качестве свидетеля по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича в режиме видеоконференции. Об этом было объявлено на сегодняшнем судебном заседании.

Защита Янковича выступила с ходатайством по допросу ряда свидетелей, кроме Азарова это: бывший сотрудник Управления государственной охраны Сергей Бернадский, экс-командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк, начальник Службы безопасности президента Украины Константин Кобзарь и экс-министр обороны Павел Лебедев.

В то же время адвокаты хотели, чтоб допросы состоялись через процедуру международной правовой помощи, то есть Украина должна официально обращаться к Российской Федерации о проведении таких допросов. Но суд не согласился с этим, отказавшись в оповещении российских органов.

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"Суд принял ходатайство защиты о допросе свидетелей удовлетворить частично. Допросить Бернадского, Станислава Шуляка, Кобзаря, Николая Азарова и Лебедева на тех же условиях, что и свидетеля Медиеву (жительницу Крыма Оксану Медиеву, которую сегодня суд допрашивал в режиме видеоконференции – ред.) без привлечения каких-либо органов Российской Федерации, поскольку ходатайство о международной правовой помощи в данном уголовном производстве будет противоречить цели и целям тех соглашений, которые ранее были подписаны между Украиной и Россией", – говорится в постановлении суда.

В итоге принято решение. Что допросы пройдут 27, 28 и 29 марта, однако председательствующий судья Владислав Девятко не уточнил, кого и в какой день допросят.

Напомним, на днях в письменном заявлении Азаров заявил, что хочет дать показания по делу Януковича. Кроме того, беглый экс-премьер объяснил, почему не может приехать в Киев и выступить в суде.

Ранее в суде был утвержден список свидетелей защиты для допроса в суде. В нем, в частности, фигурирует экс-премьер Николай Азаров, бывший глава Администрации президента Андрей Клюев и другие высокопоставленные экс-чиновники времен Януковича.

Напомним, экс-премьер был объявлен в розыск. Кроме него ищут еще и экс-главу НБУ Сергея Арбузова. Бывшего премьера и экс-главу НБУ подозревают в нанесении государству ущерба в особо крупных размерах.