Суд впервые признал законопроект Зеленского неконституционным

Глава государства хотел внести изменения в две статьи Конституции, но не разрешили

Фото: facebook.comsluga95

Конституционный суд Украины (КСУ) забраковал законопроект №1016 президента Владимира Зеленского о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных Верховной Рады) и признал его неконституционным. Об этом говорится в решении суда.

Отметим, что Зеленский внес на рассмотрение Рады документ в первый день работы нового состава парламента – 29 августа, а 3 сентября его отправили в Конституционный суд.

Законопроектом предлагается дополнить ч.1 ст.85 новым пунктом, согласно которому Зеленский хочет закрепить новые полномочия парламента – назначение на должности и освобождение от должностей уполномоченных Верховной Рады за соблюдением Конституции и законов в отдельных сферах; заслушивание их ежегодных докладов о состоянии соблюдения Конституции и законов в соответствующих сферах.

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В свою очередь статью 101 документом предлагается изложить в новой редакции, что предполагает следующее: для осуществления парламентского контроля за соблюдением Конституции и законов в отдельных сферах Верховная Рада может назначать уполномоченных парламента, правовой статус которых определяется отдельными законами.

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В итоге Конституционный суд 21 ноября признал, что законопроект президента не отвечает требованиям Конституции. Суд отмечает, что предложенные законопроектом изменения в статьи 85 и 101 предусматривают введение нового вида парламентского контроля, который может выйти за пределы контроля за соблюдением конституционных прав и свобод человека и потенциально может представлять риск чрезмерного вмешательства парламента через уполномоченных без соблюдения баланса частных и публичных интересов, в частности в предпринимательскую деятельность, в деятельность институтов гражданского общества, органов государственной власти и органов местного самоуправления, а значит, может привести к нарушению и ограничению прав и свобод человека.

"КСУ предостерегает от введения такого контроля за соблюдением Конституции Украины, который будет противоречить Конституции и может привести к юридической неопределенности, поскольку это несовместимо с принципом верховенства права – одной из основных гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Для человека и гражданина такая неопределенность является угрозой произвола со стороны органов публичной власти и их должностных лиц", – говорится в заключении суда.

Как сообщали новости "Сегодня", в тот же день, 3 сентября, Рада отправила в КСУ законопроект о "народовластии". Документом предлагается разрешить украинцам дать возможность подавать в парламент законопроекты.

Напомним, в октябре Админсуд восстановил Станислава Шевчука в должности главы Конституционного суда. Подробней смотрите в сюжете:

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