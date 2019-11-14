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Судебная реформа и борьба с коррупцией: о чем Зеленский говорил с послами G7

14 ноября, 21:12

«Мы не теряем времени и делаем все, чтобы действительно изменить страну», - заверил Зеленский

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран "Большой семерки" (G7 – Ред.).

Об этом сообщает сайт главы государства.

Собеседники обсудили ход реформ в Украине.

Во встрече также приняли участие руководитель ОП Андрей Богдан и его заместители – Андрей Смирнов, Юлия Ковалив и Игорь Жовква.

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"Готов к диалогу и дискуссии. Мы не теряем времени и делаем все, чтобы действительно изменить страну", – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что работа ведется в нескольких направлениях, в частности – над принятием и выполнением законов, которые часто непопулярны, но важны для улучшения экономического климата в Украине.

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Особое внимание в ходе встречи было уделено борьбе с коррупцией. Участники подробно обсудили судебную реформу, в частности имплементацию закона о деятельности органов судейского управления.

Также во время встречи шла речь об участии международных экспертов в формировании нового состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при Высшем совете правосудия.

Напомним, что ранее Зеленский встретился с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом, обсудил с ним сотрудничество с Украиной и ситуацию вокруг урегулированию конфликта на Донбассе.

Также президент Владимир Зеленский после встречи с главой МИД Австрии созвонился с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

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Источник: Сегодня

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