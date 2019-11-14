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Зеленский созвонился с Туском: стали известны подробности разговора

14 ноября, 17:07

Украинский лидер и президент Евросовета последний раз виделись летом, когда ездили на Донбасс

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский после встречи с Главой МИД Австрии созвонился с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, сообщает Офис главы государства.

Они обсудили ход реализации договоренностей 21-го саммита Украина – ЕС, который проходил в Киеве в июле. Дональд Туск поздравил существенную активизацию реформ в Украине, в частности в контексте выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Отдельно Зеленский и Туск коснулись темы энергетической безопасности в Европе и ситуации с реализацией проекта "Северный поток – 2". Собеседники согласились с важностью безусловного соблюдения всеми государствами-членами Европейского Союза энергетического законодательства ЕС.

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Президент Украины поблагодарил главу Евросовета за весомую личную роль в развитии сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Со своей стороны Туск заверил Зеленского в своей неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реформ.

Как сообщали новости "Сегодня", в июле Зеленский и Туск побывали в "серой" зоне у Станицы Луганской. После разведения сил в этом районе президент Украины и глава Евросовета осмотрели разрушенный мост и ознакомились с ситуацией в населенном пункте.

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Владимир Зеленский Дональд Туск телефонный разговор

Источник: Сегодня

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