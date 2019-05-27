Sveikiname: Зеленский поздравил новоизбранного президента Литвы с победой на выборах

Зеленский отметил, что ценит стратегическое партнерство Литвы и Украины

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил на литовском языке новоизбранного президента Литвы Гитанаса Науседу с победой на выборах. Об этом Глава государства написал в своем микроблоге в Twitter.

Правда на литовском было только одно слово Sveikiname, что в переводе означает "Поздравляю!"

"Желаю успехов новоизбранному Президенту Литвы Гитанасу Науседе и братскому литовскому народу! Наша история и будущее тесно переплетены. Есть общие вызовы, которые преодолеем, только объединив усилия. Ценим наше стратегическое партнерство и рассчитываем на его укрепление! Sveikiname", – написал Зеленский.

Напомним, в воскресенье, 26 мая, в Литве на президентских выборах победил бывший глава центрального банка страны Гитанас Науседа.

Как мы писали ранее, в первом туре, который прошел 12 мая, депутат Сейма Ингрида Шимоните набрала 31,31% голосов, а независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа – 30,94%. Кандидат от правящей партии "Союз крестьян и зеленых Литвы", премьер-министр Саулюс Сквернялис занял по итогам голосования первого тура выборов третье место и не прошел во второй тур.

Напомним, нынешнего президента Литвы Далю Грибаускайте в 2015 году Институт мировой политики признал наилучшим лоббистом Украины в мире.

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