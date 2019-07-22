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Светили фонариком: в трех областях во время подсчета голосов пропадала электроэнергия

22 июля, 03:07

Один из кандидатов пытался помочь – светил через окно в двери

Фото: pexels.com

Во Львовской и Волынской областях, в городе Одесса на нескольких избирательных участках на досрочных выборах в Верховную Раду пропадала электроэнергия, и подсчет голосов проходил без света.

"Подсчёт голосов в Киевском районе (г.Одессы) без света. В Киевском районе отключены от электричества два участка гимназии 9 511112 и 511113. Один из кандидатов пытался помочь – светил через окно в двери", – сообщил депутат Одесского городского совета Алексей Еремица на своей странице в соцсети Facebook/ в ночь на понедельник.

В Волынской области в течение дня прошли дожди с сильным ветром, и на пяти избирательных участках исчезал свет во время подсчета голосов.

"На Волыни из-за непогоды на нескольких избирательных участках исчезало электроснабжение. По состоянию на 22:00 на спецучастке №070155 (ОИО №20) так и не появилось электроснабжение, поэтому комиссия считает бюллетени, светя фонариком", – сказано в сообщении "ОПОРЫ".

Без электроэнергии остался участок в Берестечковской центральной районной больнице №2, также пропадал свет на участках № 070610 в селе Вербовка Любомльского района (ОИО №19) и № 070493 в селе Баковцы Луцкого района (ОИО № 20).

Дважды электроснабжение исчезало на спецучастке № 070341, расположенном в Киверцовской центральной районной больнице.

Во Львовской области, согласно информации Гражданской сети "ОПОРА", свет исчезал на 6 избирательных участках: в селе Братковичи (№ 460151), Тулиголовое (№ 460213) Городокского района, селе Рыбники (№ 460266), городке Сходница (№ 460707, № 460708) Дрогобычского района и в селе Долишне (№460733) Николаевского района члены, где члены УИК начали подсчет голосов при фонариках.

"Электроэнергия исчезла в этих населенных пунктах из-за погодных условий. На некоторых УИК через полчаса свет включили", – сообщили наблюдатели.

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Тег электроэнергия, досрочные выборы, выборы в парламент , выборы 2019

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Источник:

Интерфакс-Украина

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