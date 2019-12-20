"Свобода слова Савика Шустера": импичмент Трампа, земельные противостояния и изменения в Конституции Украины

Сегодня, 20 декабря, в 21:00, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", будут выяснять, чем обернется импичмент Дональда Трампа для Украины, какой ценой разрешают продажу земли и что изменится в Основном Законе страны.

Гостями выпуска станут Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины (2016 – 2019), Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батьківщина", Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа", Андрей Белецкий, лидер партии "Национальный корпус", Олег Тягнибок, лидер партии Всеукраинского объединения "Свобода", Марина Ставнийчук, член Венецианской комиссии от Украины (2009 – 2013), Роман Лещенко, уполномоченный президента Украины по вопросам земли, Алексей Мушак, советник премьер-министра Украины по экономической политике, Никита Потураев, народный депутат от "Слуга народа".

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Смотрите социально-политическое шоу "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина" .

Напомним, эфир "Свободы слова Савика Шустера" 13 декабря был посвящен встрече "Нормандской четверки" в Париже и резонансному раскрытию убийства Павла Шеремета .

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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