"Свобода слова Савика Шустера": "Первое танго в Париже" и резонансное раскрытие убийства Павла Шеремета

Сегодня, 13 декабря, в 21:00, в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире канала "Украина", будут выяснять, что изменила встреча лидеров "Нормандской четверки" для Украины, а также когда будет поставлена точка в громком деле убийства Павла Шеремета.

В студии шоу "Свобода слова Савика Шустера" политики, эксперты, чиновники и представители медиа будут дискутировать о результатах "нормандского" саммита, а именно о том, как прошла двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Кроме этого, будут говорить о главных подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Гостями выпуска станут Арсен Аваков , министр внутренних дел Украины, Антон Геращенко , заместитель министра внутренних дел Украины, Ирина Геращенко , сопредседатель фракции "Европейская солидарность", Алексей Резников , представитель Украины в Трехсторонний контактной группе, Давид Сакварелидзе , заместитель генпрокурора (2015 – 2016), Севгиль Мусаева , главный редактор "Украинской правды", Юрий Бутусов , главный редактор интернет-издания "Цензор.нет", Дмитрий Гордон , основатель интернет-издания "Гордон", Александр Мартыненко , генеральный директор "Интерфакс-Украина".

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Смотрите социально-политическое шоу "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина".

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Напомним, эфир "Свобода слова Савика Шустера" 6 декабря имел название "Владимир Зеленский: в поисках мира" .

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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