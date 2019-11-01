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"Свобода слова Савика Шустера": Шаг назад на встречу с Путиным

1 ноября, 13:16

Дискуссия будет проходить с переселенцами, политиками, бойцами, волонтерами и общественными деятелями

/ Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сегодня, 1 ноября, в 21:00, в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", будут говорить о том, сможет ли разведение войск привести к миру.

В прямом эфире выпуска "Свобода слова Савика Шустера" покажут, как живут и что думают жители будущей серой зоны. Дискуссия будет проходить с переселенцами, политиками, бойцами, волонтерами и общественными деятелями.

Гостями выпуска станут лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, главный редактор интернет-издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, народный депутат "Оппозиционная платформа – ЗА ЖИЗНЬ" Нестор Шуфрич, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (2016 – начало 2019) Георгий Тука, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий, народный депутат "Слуга народа", председатель подкомитета госбезопасности и обороны Ирина Верещук, сестры-волонтеры Зоряна и Катерина, боец батальона "Айдар" (2014-2015) Валентин Лихолит "Батя".

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Смотрите новое социально-политическое шоу "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина" .

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Как сообщалось, традиционно Савик Шустер будет приглашать на ток-шоу интересных гостей: политиков, лидеров общественного мнения и экспертов.

Напомним, что стартовало ток-шоу 6 сентября. Первый эфир "Свободы слова Савика Шустера" прошел с ошеломительным успехом.

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Источник: Сегодня

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