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"Свобода слова Савика Шустера": медицина и расследования резонансных дел – полное видео

22 ноября, 20:45

Политики, эксперты и чиновники выясняли, в чьих руках здоровье нации

Сегодня, 22 ноября, в 21:00, в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", говорят о том, как новая власть собирается наводить порядок в медицине, а также о расследованиях наиболее резонансных дел.

В студии программы "Свобода слова Савика Шустера" политики, эксперты и чиновники выясняют, в чьих руках здоровье нации, сможет ли новая власть навести порядок в медицине и вернуть доверие к врачам. Кроме этого, говорят о деле Порошенко – это справедливость или политическое преследование. Также для зрителей – эксклюзив от директора Государственного бюро расследований Романа Трубы.

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Гостями выпуска стали Евгений Комаровский, врач-педиатр, кандидат медицинских наук, Роман Труба, директор Государственного бюро расследований, Михаил Радуцкий, народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, Зоряна Скалецкая, министр здравоохранения Украины, Борис Тодуров, заслуженный врач Украины, директор Института сердца, Александр Чумак, советник министра здравоохранения Украины, Олег Мусий, министр здравоохранения Украины (2014), организатор медицинской службы на Евромайдане, Александра Устинова, народный депутат от "Голоса", Янина Соколова, журналист, телеведущая.

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"Свобода слова Савика Шустера": медицина и расследования резонансных дел – полное видео

Смотрите социально-политическое шоу "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина".

Напомним, эфир "Свободы слова Савика Шустера" 15 ноября был посвящен земельным вопросам:

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Источник: Сегодня

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