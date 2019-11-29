"Свобода слова Савика Шустера": "За 5 минут до Третьей газовой"

В программе будут говорить, почему украинская «труба» превращается в кусок железа

Сегодня, 29 ноября, в 21:00, в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", будут говорить о подорожании и так дорогого газа, а также о том, как прекратить спекуляции вокруг тарифов.

В студии программы "Свобода слова Савика Шустера" политики, эксперты и чиновники будут выяснять, почему украинская газотранспортная система превращается из живого бизнеса в кусок железа?

Гостями выпуска станут Алексей Оржель , министр энергетики и защиты окружающей среды Украины, Юлия Тимошенко , лидер партии ВО "Батькивщина", Андрей Герус , народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, Илья Пономарев , депутат Государственной думы РФ (2007 – 2016) (на связи Skype), Юрий Бойко , сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", Галина Третьякова , народный депутат от "Слуги народа", председатель комитета по вопросам социальной политики, Геннадий Зубко , вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2014 – 2019), Алексей Гончаренко , народный депутат от "Европейской солидарности", Алексей Кучеренко , народный депутат от ВО "Батькивщина", заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ, Юрий Витренко , исполнительный директор группы НАК "Нафтогаз".

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Смотрите социально-политическое шоу "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина".

Напомним, эфир "Свободы слова Савика Шустера" 22 ноября был посвящен медицине и расследованию резонансных дел.

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