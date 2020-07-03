"Своеобразный испытательный срок": Шмыгаль объяснил назначение Шкарлета

Глава правительства видит много положительных вещей в программе чиновника для развития образования

Недавно назначенный Кабинетом министров и.о. министра образования Сергей Шкарлет сейчас на испытательном сроке и должен проявить себя на этой должности в ближайшие месяцы.

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Об этом рассказал в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНИАН.

Он напомнил, что в Минобразования нет сейчас министра, и в связи с этим на заместителя были возложено исполнение обязанностей главы ведомства.

"Считаю, что Шкарлета мы фактически назначили с возможностью проявить себя в течение следующих нескольких месяцев. И это своеобразный испытательный срок. С такой позицией согласно и значительное число народных депутатов", – сказал Шмыгаль.

Он также заявил, что в связи с подозрением в плагиате в диссертации Шкарлета уже ведется расследование.

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"О плагиате надо говорить тогда, когда есть доказательства, а не тогда, когда есть голословные обвинения. Давайте мы дождемся результатов", – сказал премьер.

При этом глава правительства видит "очень много положительных вещей" в программе первоочередных шагов в сфере образования на 2020 год, которую Шкарлет накануне представил профильному комитету ВР.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 июня 2020 года глава правительства зарегистрировал в парламенте проект постановления №3675 о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки. 18 июня парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на эту должность, в результате данный вопрос даже не дошел до сессионного зала, хотя в "Слуге народа" готовы были голосовать.

30 июня ученые и студенты вышли на протест против Шкарлета из-за обвинений в плагиате. Под Кабинетом министров и Офисом президента собрались сотни людей. Митингующие рассказали, что их разозлило.

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