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Сын Ляшко перекричал отца в прямом эфире

15 июня, 17:50

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Лидер Радикальной партии не только занят отцовством, но уже готовится вернуться в большую политику

Украинцы услышали голос новорожденного сына Олега Ляшко – Александра. Когда лидер Радикальной партии в прямом эфире ресурса "Апостроф" комментировал выдвижение его единым кандидатом от украинских сил на довыборах по 208 округу – на фоне послышался крик младенца. Политик говорил довольно тихо, потому что, очевидно, во время звонка журналиста убаюкивал ребенка.

На вопрос о том, почему лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко решила поддержать его кандидатуру на округе и не будет выдвигать другого кандидата, Ляшко ответил, что это единственное правильное решение.

"В этих очень сложных для Украины условиях все должны объединяться. Перед страной стоят огромные вызовы, проблемы и сильные люди должны смотреть не во вчерашний день, а в завтрашний. Не амбиции, обиды свои ставить на первый план, а интересы страны, интересы детей, которые вырастут и будут жить в лучшей стране", – заявил Ляшко.

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Лидер РПЛ добавил, что "Батькивщина" и Радикальная партия имеют прочные позиции как на Черниговщине, так и по всей стране, поэтому решение об объединении – абсолютно естественное. Ляшко надеется, что другие политические силы поддержат его кандидатуру на довыборах по 208-му округу.

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"Мы считаем, что надо объединяться в масштабах страны всем демократическим и оппозиционным силам, создавать единый фронт для того, чтобы остановить развал страны. Сегодня фактически страной управляют извне, судьбу Украины не решают украинцы, а решают за границей. Я сейчас разговариваю с вами и нянчу своего маленького сына. Так вот, я хочу, чтобы и он, и все остальные молодые люди жили в стране, которой руководят украинцы", – сказал Ляшко.

Напомним, довыборы в Верховную Раду по 208 округу, что на Черниговщине, ЦИК назначила в связи со смертью народного депутата Валерия Давыденко, который здесь избирался как мажоритарщик. Они состоятся 25 октября, вместе с местными выборами. В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что поддержит Ляшко на выборах в этом округе.

О планах вернуться в Верховную Раду Ляшко уже рассказывал в эфире телеканала "Украина 24":

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сын Олег Ляшко

Источник: Сегодня

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