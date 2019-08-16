Сын политика и замминистра, не желающий быть премьером: биография Юрия Витренко

Фото: facebook.com/yuriy.vitrenko

Еще одна вероятная кандидатура на должность премьер-министра Украины – Юрий Витренко, давний соратник и партнер по бизнесу Андрея Коболева. Они вместе проводили реформы в НАК, потому все, сказанное о главе "Нафтогаза", можно отнести и к Витренко. Впрочем, в последнее время соратники конфликтуют. По словам Коболева, конфликт идет на фоне различия взглядов на дальнейшую трансформацию НАК. Экономист по образованию, Юрий Витренко за свою карьеру работал в украинских и зарубежных банках, в известной международной консалтинговой компании, вместе с Коболевым и партнерами создал инвестиционную группу. С НАК "Нафтогаз Украины" сотрудничал с 2002 года, в 2014-м перешел на работу в компанию.

Родился 17 сентября 1976 года в Киеве.

Отец – Витренко Юрий Николаевич, окончил Киевский институт народного хозяйства им. Д. С. Коротченко по специальности "Финансы и кредит", кандидат экономических наук, доцент. В течение 1991-2010 гг. работал на различных должностях в Министерстве экономики Украины, последняя из которых – заместитель министра экономики Украины в правительстве Николая Азарова. До этого руководил департаментом закупок в Кабмине Юлии Тимошенко.

Мать – Витренко Наталья Михайловна, украинский политик, лидер Прогрессивной социалистической партии Украины, народный депутат Украины 2 и 3 созывов, кандидат в президенты Украины 1999 и 2004 годов. Окончила учетный факультет Киевского института народного хозяйства, доктор экономических наук.

Сам Юрий Витренко просит не отождествлять политическую позицию Натальи Витренко с его собственными взглядами.

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Параллельно с обучением в средней школе занимался в футбольной школе "Динамо". В 1996 году окончил бакалавриат Киевского национального экономического университета с красным дипломом, специальность – Международная экономика. Через год – магистратуру КНЭУ с красным дипломом по специальности "Управление международным бизнесом".

Во время учебы проходил практику в Университете науки и техники штата Айова (Iowa State University of Science and Technology), США, участвовал в международных студенческих конференциях.

В 2004 году закончил программу MBA международной бизнес-школы во Франции.

Работает с 1991 года, начав карьеру в ПАО "Укринбанк". Занимал различные должности в международной компании в сфере предоставления аудиторских и консультационных услуг PricewaterhouseCoopers.

В 2002 году принял участие в проекте по разработке стратегии НАК "Нафтогаз Украины" и проекте по созданию вертикально-интегрированной нефтяной компании как помощник заместителя председателя правления. С того времени и до сих пор сотрудничает с этой компанией, занимая различные должности – помощника заместителя председателя правления, руководителя подразделения корпоративных финансов, главного советника председателя правления, внештатного советника председателя правления, директора по развитию бизнеса.

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Женат. Жена Ирина работала на руководящих должностях в международных корпорациях в Украине, Польше и Великобритании. Юрий и Ирина воспитывают троих детей: Кристину (2004 г.р.), Григория (2007 г.р.) и Маргариту (2015 г.р.).

С детства занимается спортом. Кроме тренировок в ФК "Динамо Киев", занимается горными лыжами, член Украинского горнолыжного клуба. Увлекается гольфом и участвует в соревнованиях по этому виду спорта.

В интервью одному из украинских изданий Коболев признался, что "должность премьер-министра Украины является одной из самых тяжелых, которую можно занимать в этой стране".

"Я думаю, что вызовы, которые стоят перед этой должностью, являются бешеными. И я очень надеюсь, что будущий парламент сможет избрать на эту должность профессионального человека, и, что самое главное, предоставить этому человеку достаточную политическую поддержку", - заявлял Коболев, при этом добавив: "Хочу пожелать, чтобы этим человеком был не я".

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