Так и не стал альтернативой Зеленскому: эксперты о провалах Вакарчука

Политические эксперты неоднозначно относятся к сложению экс-главой партии "Голос" Святославом Вакарчуком депутатских полномочий. Они отмечают, что он лишь частично реализовал свою миссию в нынешней Верховной Раде и в политике в целом.

Так, политолог, профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань в комментарии сайту "Сегодня" выразил мнение, что политические оппоненты точно используют решение Вакарчука для критики "Голоса".

"Известно выражение: в первый раз история происходит в виде трагедии, во второй – в виде фарса. Поскольку Вакарчук уже второй раз досрочно складывает мандат. И не думаю, что это хорошо отразится на его рейтингах и на рейтингах "Голоса". С одной стороны, Вакарчук, приведя в парламент хорошую, профессиональную экспертную команду, свою функцию выполнил. Но с другой стороны, мы видели, как снижались рейтинги партии с момента выборов. И в этом, я думаю, вина и самого Вакарчука, которого избиратели не видели в информационном пространстве. Затем он самоустранился от лидерства в партии и вот теперь складывает мандат. Не думаю, что это пойдет в плюс для партии", – сказал он.

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В свою очередь политолог Алексей Голобуцкий отмечает, что Вакарчук решил лишь небольшую часть из стоявших перед ним задач.

"Говоря о том, что Вакарчук свою функцию выполнил, мы забываем, какие цели стояли перед ним. А это, во-первых, стать альтернативой Владимиру Зеленскому. Украиноязычным вариантом внесистемного политика. У него это не вышло. Вторая задача – забрать голоса у "Европейской солидарности". Это он частично выполнил. Но после выборов мы видели, что "Голос" только терял популярность, а "ЕС" приобретала. Думаю, что все, что на выборах забрал Вакарчук у Порошенко, уже вернулось к Порошенко", – сказал эксперт.

Отметим, что в "Слуге народа" уже ополчились против Вакарчука. Нардеп подал заявление о сложении мандата, но "слуги народа" уже начали заявлять, что не поддержат его и хотят оставить Вакарчука дальше работать в парламенте.

В то же время политолог Владимир Фесенко раскритиковал Вакарчука за повторное сложение мандата. Первый раз он преждевременно ушел из парламента в 2008 году, и теперь снова повторил историю. Политолог считает, что политическая карьера Вакарчука идет в закат.

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