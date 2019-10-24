"Таких у нас еще не было": Сенцов рассказал, что думает о Зеленском

/ Фото: president.gov.ua

Бывший узник Кремля и режиссер Олег Сенцов поддерживает стремление президента Украины Владимира Зеленского к переговорам по Донбассу и пленным, несмотря на критику в адрес главы государства.

Об этом он рассказал в интервью "Новому времени".

"Меня часто спрашивают, что я думаю о президенте Зеленском. Главное, что я о нем понял пока, что в своих намерениях он искренен, а таких искренних президентов у нас еще не было. Он делает вещи, может, даже не ошибочные, а неожиданные. Его критикуют. Вопрос в том, насколько он сможет выстроить сейчас всю систему страны, будет ли она новой, или останется ширмой для того, что есть сейчас. Это главный для меня вопрос, и ответа на него у меня пока нет", – сказал он.

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Сенцов отметил, что если бы переговоры по урегулированию конфликта оживились раньше, то могло бы и не быть недавних смертей украинских военных.

"Я видел марш "Нет капитуляции!". Как сигнал президенту – это очень хорошо. Ты наш менеджер, мы тебе дали управлять нашей страной, не предай нас. Но я не считаю, что мы уже сдали интересы страны, что где-то отступили или капитулировали. Я этого не вижу. Я вижу только желание, небольшие шаги навстречу переговорам, которые могут привести к освобождению пленных и прекращению огня. Если бы эти шаги были сделаны ранее, девушке (боец 101-й бригады Ярослава Никоненко, погибла 15 октября – ред.) Ярославе снайпер не выстрелил бы в голову. Понятно, что Путин не вернет Донбасс на наших условиях, это все должны понимать. На его условиях мы не возьмем. Но прекратить боевые действия, чтобы у нас день через день не погибали ребята, – это реально. Вернуть наших пленных – это реально", – подчеркнул бывший политзаключенный.

Как сообщали новости "Сегодня", Сенцов был освобожден из российской неволи в начале сентября. Этому освобождению предшествовали пару телефонный разговоров Зеленского с Путиным, по итогам которых и удалось договориться о крупном обмене пленными. Смотрите на видео первые слова Сенцова после возвращения в Украину:

Напомним, в эксклюзивном интервью "Сегодня" Владимир Зеленский рассказал, когда состоится встреча "Нормандской четверки", на которой можно будет обсудить урегулирование на востоке Украины. Он назвал главное условие для того, чтобы встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России состоялась.

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