Тамразов выводил из "Укргазвыдобування" ежемесячно по 30-40 тысяч долларов – прокуратура

По словам адвоката Тамразова, в деле нет никаких показаний против его подзащитного, кроме допроса неизвестного человека

Прокурор в зале Печерского районного суда Киева заявил, что бывший первый заместитель председателя правления ПАО "Укргазвыдобування" Алексей Тамразов выводил из компании на собственные счета ежемесячно по 30-40 тысяч долларов с 2014 года.

Сам Тамразов это отрицал, о чем он рассказал в ходе судебного заседания.

"Относительно того, что я дал согласие на участие в преступной организации Януковича, – доказательств этого нет", – сказал он.

Он добавил, что не видел ни одного из членов этой преступной группировки, о котором говорят прокуроры.

"Эти средства, которые я якобы выводил каждый месяц по 30-40 тысяч долларов, то никаких доказательств здесь не может быть. Этого не может быть, потому что я видел Черновецкого и всех причастных только по телевизору. Никаких контактов с ними не имею", - сказал Тамразов.

По словам адвоката Тамразова, в деле нет никаких показаний против его подзащитного, кроме допроса неизвестного человека за день до задержания, который "привел выдуманные факты", которые Тамразов рассказывал прокурору Кулику.

"Против этого человека будет подано заявление за ложные показания", – сказал адвокат.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Тамразова подозревают в участии в финансовых схемах по разворовыванию имущества государственных компаний "Укргазвыдобування" и "Укрнафта".

"Реализовав присвоенный газ через подконтрольные предприятия, участники схемы получили прибыль за счет ресурсов государства и народа Украины в сумме более 5,7 миллиарда гривен", – добавил Луценко.

Генпрокурор считает, что Тамразов мог бы быть очень хорошим свидетелем и "через инструмент соглашения со следствием дать окончательные показания о структуре, распределения обязанностей, уголовной схеме и другие подробности о деятельности преступной организации".

При этом Луценко считает, что Тамразов готов работать со следствием.

Напомним, Печерский райсуд постановил 10 августа взять под стражу Тамразова с альтернативой внесения залога в 3 млн гривен.

Как сообщалось, Тамразову инкриминируют дачу взятки в 200 тысяч долларов прокурору Константину Кулику за якобы непродление ареста газа ООО "Фаворит Систем".

Алексей Тамразов на заседании суда об избрании ему меры пресечения заявил, что встретиться с прокурором Константином Куликом его заставил сотрудник СБУ из Мариуполя. Адвокат Тамразова Виталий Коломиец сказал, что его подзащитный готов предоставить больше деталей при перекрестном допросе.

13 августа Тамразов вышел из СИЗО под залог в 3 млн гривен. В последствии Тамразов был повторно задержан.