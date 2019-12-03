Тесть Зеленского устроился помощником "слуги народа"

Фото: Оленг Бондраненко/Facebook

Владимир Кияшко, отец жены президента Украины Владимира Зеленского, работает помощником народного депутата из фракции "Слуга народа" Олега Бондаренко. Эту информацию подтвердил движению "ЧЕСНО" сам Бондаренко.

"Для меня Владимир Кияшко – это не отец первой леди. Для меня он в первую очередь специалист по вопросам экологии и загрязнения окружающей среды, и именно этим он у меня занимается как помощник. Он помогает мне в городе Кривой Рог, фактически он является моим представителем", – сообщил народный избранник, возглавляющий Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.

По словам нардепа, Кияшко специализируется на теме промышленных отходов, хотя и не является профессиональным экологом. С ним он познакомился уже после выборов. Мол, Кияшко сам предложил свою помощь в качестве консультанта.

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Есть технология переработки шламовых отходов в дорожное покрытие. "Именно этим сейчас и занимается господин Кияшко. Его наработки будут представлены в виде методики для дальнейшего использования, в том числе и для госпредприятия "Укравтодор", – отметил депутат.

На сайте Киевского института железнодорожного транспорта указано, что Владимир Кияшко – кандидат технических наук, доцент кафедры "Строительные конструкции и сооружения". Преподает "Строительные конструкции и здания на транспорте".

Напомним, что сегодня, 3 декабря, депутатов Анну Скороход и Антона Полякова официально исключили из фракции "Слуга народа". А ранее "слуги" выбрали замену скандальному Богдану Яременко, который возглавлял Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

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