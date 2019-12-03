Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,96
26,41

Тесть Зеленского устроился помощником "слуги народа"

3 декабря, 17:03

Отец Елены Зеленской работает на депутата - ведет тему промышленных отходов

Фото: Оленг Бондраненко/Facebook

Фото: Оленг Бондраненко/Facebook

Владимир Кияшко, отец жены президента Украины Владимира Зеленского, работает помощником народного депутата из фракции "Слуга народа" Олега Бондаренко. Эту информацию подтвердил движению "ЧЕСНО" сам Бондаренко.

"Для меня Владимир Кияшко – это не отец первой леди. Для меня он в первую очередь специалист по вопросам экологии и загрязнения окружающей среды, и именно этим он у меня занимается как помощник. Он помогает мне в городе Кривой Рог, фактически он является моим представителем", – сообщил народный избранник, возглавляющий Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.

По словам нардепа, Кияшко специализируется на теме промышленных отходов, хотя и не является профессиональным экологом. С ним он познакомился уже после выборов. Мол, Кияшко сам предложил свою помощь в качестве консультанта.

Реклама

Есть технология переработки шламовых отходов в дорожное покрытие. "Именно этим сейчас и занимается господин Кияшко. Его наработки будут представлены в виде методики для дальнейшего использования, в том числе и для госпредприятия "Укравтодор", – отметил депутат.

В тренде
"Нет – капитуляции": три оппозиционных фракции Рады выступили с совместным заявлением

На сайте Киевского института железнодорожного транспорта указано, что Владимир Кияшко – кандидат технических наук, доцент кафедры "Строительные конструкции и сооружения". Преподает "Строительные конструкции и здания на транспорте".

Напомним, что сегодня, 3 декабря, депутатов Анну Скороход и Антона Полякова официально исключили из фракции "Слуга народа". А ранее "слуги" выбрали замену скандальному Богдану Яременко, который возглавлял Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Верховная Рада депутаты Владимир Зеленский слуга народа

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский выступил с видеообращением о встрече
Зеленский выступил с видеообращением о встрече "Нормандской четверки"Политика
Сигналы из Парижа: чего Украина и Россия ждут от
Сигналы из Парижа: чего Украина и Россия ждут от "нормандской" встречиПолитика
Зеленский заявил о преступлении в Госбюро расследований: Труба отреагировал
Зеленский заявил о преступлении в Госбюро расследований: Труба отреагировалПолитика
Рада лишила депутатских мандатов двух нардепов от
Рада лишила депутатских мандатов двух нардепов от "Слуги народа"Политика
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: Аваков назвал причину
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: Аваков назвал причинуПолитика
"Самый деликатный вопрос": Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Путиным в ПарижеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...