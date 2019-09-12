Тейлор анонсировал увеличение помощи США на оборону Украины в 2020 году

Дипломат надеется, что Конгресс выделит Украине еще больше средств

Конгресс США / Фото: Facebook

Соединенные Штаты Америки планируют увеличить помощь в сфере безопасности для Украины в 2020 году. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Американский дипломат отметил, что сейчас США не будут сокращать объем помощи в сфере безопасности для Украины. "Мы будем продолжать сохранять помощь на том же уровне", – заявил Тейлор. В то же время, по его информации, в Сенате обещают выделить больший объем помощи для Украины в следующем году.

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"В следующем году Конгресс, вероятно, выделит больше", – подчеркнул Тейлор и заявил, что бюджетный пересмотр помощи для Украины завершен и никакого негативного влияния на объемы помощи для Украины нет.

Напомним, что сегодня, 12 сентября, стало известно: Госдеп и Пентагон восстановили всю военную помощь Украине, поскольку американская администрация поддерживает усилия Киева по реформированию и обеспечению самообороны.

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии соответствующих фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

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