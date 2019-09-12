США выделили Украине 141,5 млн долларов для усиления безопасности и обороны

Этот транш включает также деньги на снайперские винтовки и гранатометы

/ Фото: pexels.com

Госдеп США принял решение о выделении Украине $141,5 млн в рамках программы усиления безопасности и обороны и в частности, закупки стрелкового оружия.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Defense News.

Этот американский транш включает также деньги на снайперские винтовки и гранатометы.

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Указанную сумму можно начать использовать через 15 дней после уведомления, если не будет возражений.

Также $ 250 млн из бюджета Минобороны, которые были сомнительно заблокированы администрацией Трампа, также должны быть применены в ближайшее время. Это подтвердил, в частности, сенатор Линдси Грэм во время заседания профильного комитета по ассигнованиям верхней палаты Конгресса США.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

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